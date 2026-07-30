Βιλερμπάν: «Πρωτοφανής προϋπολογισμός, η καθυστέρηση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το έργο μας»

H Bιλερμπάν εξέδωσε ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό της.

Το απόλυτο... χάος συνεχίζεται στη Βιλερμπάν! Και ο Κολέ -όπως όλα δείχνουν- θα αποχωρήσει από τον σύλλογο της Λιόν εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει προκύψει με τα οικονομικά δεδομένα της ASVEL.

Οι Γάλλοι εξέδωσαν ανακοίνωση για τα όσα γίνονται στην ομάδα και τον προϋπολογισμό.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Βιλερμπάν

«Εν μέσω προετοιμασιών για τη σεζόν 2026-2027, η LDLC ASVEL αντιμετωπίζει αναθεώρηση του προϋπολογισμού της για την επερχόμενη σεζόν.

Μετά από μήνες εντατικής εργασίας, ο σύλλογος και οι μέτοχοί του κατάφεραν να αναπτύξουν με επιτυχία έναν νέο, πρωτοφανή προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την DNCCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου της Διοίκησης) την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ενώ αυτός ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες, παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του Πάρκερ για το θέμα

«Για αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο έργο για την Bιλερμπάν. Είχαμε πολύ προχωρημένες συζητήσεις που μας έδωσαν ελπίδα για έναν προϋπολογισμό 2026-2027 που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Δυστυχώς, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να οριστικοποιηθούν και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη μισθοδοσία μας στην αρχή αυτής της σεζόν.

Αυτή είναι μια δύσκολη καμπή για εμάς, αλλά θέλω να επαναλάβω τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς μας στόχους. Αυτή η καθυστέρηση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το έργο μας. Είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξή του.

Ορισμένοι επενδυτές, οι οποίοι είχαν ήδη επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους, έχουν επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Αυτό απαιτεί χρόνο και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους στόχους μας για την ανάπτυξη του συλλόγου.»