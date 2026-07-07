Ο Δημήτρης Διαμαντίδης στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον Γιαννακόπουλο.

Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος της ομάδας είναι και πάλι μέλος της, με τον ίδιο να ανακοινώνεται από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο Διαμαντίδης στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του, στάθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είπε ότι χρειάστηκαν λίγα λεπτά και όχι πολλά λόγια, για να γίνει το deal.

Όσα είπε ο Διαμαντίδης

«Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».