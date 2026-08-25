Παναθηναϊκός: Το βίντεο των πράσινων από την πρώτη προπόνηση
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε στο «T-Center» την 1η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Δευτέρα 24/8 με πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων.
Οι «πράσινοι» θα προπονούνται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τα πρώτα φιλικά να είναι προγραμματισμένα σε λίγες μέρες. Κόντρα στο Μαρούσι (04/09) και το Περιστέρι (05/09) πριν ξεκινήσουν τα πιο... δυνατά τεστ στα τουρνουά όπου θα λάβουν μέρος.
Η πράσινη ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές της... πρώτης της ομάδας, με το τριφύλλι να στοχεύει φέτος να επιστρέψει στην κορυφή σε Euroleague και Ελλάδα με ένα πανίσχυρο ρόστερ που έχει φτιάξει.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει φέτος δίπλα του, τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ. Μια τριάδα που υπέγραψε πολλές σπουδαίες στιγμές στο παρελθόν για τους πράσινους.
Δείτε το
READY to put in the work ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 25, 2026
Step inside the first team gathering of the 2026/27 season under coach Zeljko Obradovic & experience all the behind-the-scenes moments 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/E1Jttf97Zp
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