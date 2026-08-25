Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του προπόνηση την Δευτέρα 24/8 και η πράσινη ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε στο «T-Center» την 1η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Δευτέρα 24/8 με πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» θα προπονούνται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τα πρώτα φιλικά να είναι προγραμματισμένα σε λίγες μέρες. Κόντρα στο Μαρούσι (04/09) και το Περιστέρι (05/09) πριν ξεκινήσουν τα πιο... δυνατά τεστ στα τουρνουά όπου θα λάβουν μέρος.

Η πράσινη ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές της... πρώτης της ομάδας, με το τριφύλλι να στοχεύει φέτος να επιστρέψει στην κορυφή σε Euroleague και Ελλάδα με ένα πανίσχυρο ρόστερ που έχει φτιάξει.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει φέτος δίπλα του, τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ. Μια τριάδα που υπέγραψε πολλές σπουδαίες στιγμές στο παρελθόν για τους πράσινους.

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