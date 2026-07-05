Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε τις αποχωρήσεις δύο παικτών
Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη συμφωνία με τον Ταμίρ Μπλατ, όπου μένει μόνο η ανακοίνωση, έλυσε τη συνεργασία της με τους Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ. Δύο παίκτες που δεν είχαν μεγάλο ρόλο στην ομάδα.
Ο Ράντολφ στη EuroLeague, αγωνίστηκε μόλις σε 8 ματς, έχοντας μέσο όρο 2.4 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, ανά 10.2 λεπτά συμμετοχής. Ο Κουκ από την άλλη, έπαιξε μόνο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου είχε μέσο όρο 3.8 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά 15.2 λεπτά.
Η ανακοίνωση της Χάποελ
Thank you and good luck, Levi and Keandre! 🙏🏻— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 5, 2026
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