Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη συμφωνία με τον Ταμίρ Μπλατ, όπου μένει μόνο η ανακοίνωση, έλυσε τη συνεργασία της με τους Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ. Δύο παίκτες που δεν είχαν μεγάλο ρόλο στην ομάδα.

Ο Ράντολφ στη EuroLeague, αγωνίστηκε μόλις σε 8 ματς, έχοντας μέσο όρο 2.4 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, ανά 10.2 λεπτά συμμετοχής. Ο Κουκ από την άλλη, έπαιξε μόνο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου είχε μέσο όρο 3.8 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά 15.2 λεπτά.

Η ανακοίνωση της Χάποελ