Η ΑΕΚ κατέληξε στην περίπτωση του Μπάμπη Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της αμυντικής της γραμμής.

Η ΑΕΚ βρισκόταν σε αναζήτηση αριστερού μπακ καθώς είχε άμεση ανάγκη απόκτησης παίκτη στη συγκεκριμένη θέση μετά τον δανεισμό του Τζέιμς Πένραϊς στους Ρέιντζερς, έχοντας μείνει μόνο με τον Σταύρο Πήλιο.

Ο εκλεκτός είναι ο Μπάμπης Λυκογιάννης, με την ΑΕΚ να φτάνει σε συμφωνία για δύο χρόνια με τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ που είχε μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια.

Το όνομα του Λυκογιάννη είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ και τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο τότε η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει με τον ίδιο να συνεχίζει κανονικά στην Μπολόνια.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Λυκογιάννης δεν είχε μεγάλη συμμετοχή με τους «ροσομπλού», μένοντας κυρίως στον πάγκο και πραγματοποιώντας σε όλες τις διοργανώσεις 18 εμφανίσεις με μία ασίστ, ενώ τελευταία του γεμάτη συμμετοχή ήταν τον Φεβρουάριο κόντρα στην Πάρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λυκογιάννης μπορεί να προσφέρει σε δύο θέσεις καθώς εκτός από αριστερό μπακ, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός, ενώ αναμένεται να προστεθεί αργότερα και στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Η καριέρα του Λυκογιάννη

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης εδώ και 11 χρόνια αγωνίζεται στο εξωτερικό, έχοντας πάρει μεταγραφή αρχικά στη Στουρμ Γκρατς από τον Ολυμπιακό το 2015. δυόμιση χρόνια αργότερα έκανε το παραπάνω βήμα πηγαίνοντας στη Serie A με την Κάλιαρι να δαπανά 2 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Εκεί παρέμεινε για 4,5 χρόνια, με την Μπολόνια το καλοκαίρι του 2022 να τον αγοράζει με ένα αντίστοιχο ποσό και τον Έλληνα μπακ να παραμένει στους «ροσομπλού» ως το φετινό καλοκαίρι.

Με την Κάλιαρι πραγματοποίησε συνολικά 109 συμμετοχές με πέντε γκολ και επτά ασίστ, ενώ με την Μπολόνια την τελευταία τετραετία μέτρησε 92 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και εννιά ασίστ. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας επίσης, με έξι συμμετοχές με τη γαλανόλευκη από το 2017 μέχρι σήμερα.