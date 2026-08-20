Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League.

Πέμπτη σήμερα (20/08) και ο ΟΦΗ θα φορέσει το ευρωπαϊκό του κουστούμι για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια και τη σεζόν 2020-2021 για να υποδεχθεί στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές των Κρητικών που είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ από τους παίκτες της Α' λίστας έμεινε εκτός μόνο ο Σιτμαλίδης και τη θέση του στην 23αδα πήρε ο Καινουργιάκης.

Αναλυτικά η αποστολή για τον σημερινό αγώνα: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα της Cosmote Sport 1.