Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5/9.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) ήταν προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» μεταξύ Περιστερίου - Παναθηναϊκού, το οποίο και αναβλήθηκε.

Μετά και τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο φιλικό με το Μαρούσι, οι «πράσινοι» δεν είχαν... έτοιμους παίκτες για μια ακόμη φιλική αναμέτρηση.

Κάτι που οδήγησε στην αναβολή του εν λόγω αγώνα καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε διαθέσιμους περισσότερο τους παίκτες που συμπλήρωναν την ομάδα στις προπονήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το πρώτα... κανονικά φιλικά με την παρουσία και των διεθνών του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί στο τουρνουά της Ρόδου όπου ο Επτάστερος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (11/09) και την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (12/09).