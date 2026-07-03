Ο Γιανάι ανέβασε τον Ιτούδη να τραγουδάει Βέρτη αγκαλιά με τον Μαντάρ
Δεν λέει να τελειώσει το σίριαλ μεταξύ του Γιαμ Μαντάρ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, ανέβασε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Ιτούδης να τραγουδάει γνωστό τραγούδι του Βέρτη, αγκαλιά με τον 25χρονο γκαρντ.
Συγκεκριμένα ο Όφερ Γιανάι θέλησε να τονίσει το θετικό κλίμα που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ την ίδια ώρα ο Μαντάρ έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο. Μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση της Χάποελ, αναφέρεται πως η ομάδα έκανε ότι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να κρατήσει τον ισραηλινό γκαρντ, προσφέροντάς του συμβόλαιο που δεν έχει προηγούμενο για το μπάσκετ στη χώρα.
Δείτε το βίντεο:
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Beautiful moment pic.twitter.com/SxonjFtngt— Ofer (@OferYannay) July 3, 2026
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