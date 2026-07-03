Ο Γιανάι ανέβασε τον Ιτούδη να τραγουδάει Βέρτη αγκαλιά με τον Μαντάρ

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι ανέβασε βίντεο με τον Δημήτρη Ιτούδη αγκαλιά με τον Γιαμ Μαντάρ και τον Έλληνα τεχνικό να τραγουδάει Νίκο Βέρτη.

Δεν λέει να τελειώσει το σίριαλ μεταξύ του Γιαμ Μαντάρ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, ανέβασε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Ιτούδης να τραγουδάει γνωστό τραγούδι του Βέρτη, αγκαλιά με τον 25χρονο γκαρντ.

Συγκεκριμένα ο Όφερ Γιανάι θέλησε να τονίσει το θετικό κλίμα που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ την ίδια ώρα ο Μαντάρ έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο. Μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση της Χάποελ, αναφέρεται πως η ομάδα έκανε ότι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να κρατήσει τον ισραηλινό γκαρντ, προσφέροντάς του συμβόλαιο που δεν έχει προηγούμενο για το μπάσκετ στη χώρα.