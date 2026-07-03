Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ πολύ τους haters»
Ξεκάθαρο μήνυμα στους haters έστειλε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέσω ανάρτησης στο x. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, έκανε ανάρτηση που φαίνονται μερικά αποσπάσματα από το καινούργιο του βίντεο στο Youtube που είχε να κάνει με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε στην περιγραφή: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω του χρόνου ο πιο εκδικητικός νικητής», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους τον σχολίαζαν αρνητικά.
Δείτε το βίντεο:
"...cheers to the haters who motivate me next year to become the pettiest victor.."— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) July 3, 2026
Full video on YouTube
Link in bio
Enjoy 🤌 pic.twitter.com/dAwaLqs5i5
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