Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ πολύ τους haters»

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ πολύ τους haters»

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ πολύ τους haters»
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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε ανάρτηση στο X απόσπασμα από το νέο του βίντεο στο Youtube και έγραψε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους επικριτές του.

Ξεκάθαρο μήνυμα στους haters έστειλε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέσω ανάρτησης στο x. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, έκανε ανάρτηση που φαίνονται μερικά αποσπάσματα από το καινούργιο του βίντεο στο Youtube που είχε να κάνει με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε στην περιγραφή: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω του χρόνου ο πιο εκδικητικός νικητής», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους τον σχολίαζαν αρνητικά.

Δείτε το βίντεο:

@Photo credits: INTIME
     

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