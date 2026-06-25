EuroLeague: Τα κορυφαία Plays της σεζόν, στην κορυφή ο Χέιζ-Ντέιβις!

EuroLeague: Τα κορυφαία Plays της σεζόν, στην κορυφή ο Χέιζ-Ντέιβις!
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Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 με τις καλύτερες φάσεις της σεζόν, με την κορυφή να ανήκει στον Νάιζελ Χέιζ-Νείβις.

Στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανήκει η κορυφαία φάση της χρονιάς στη EuroLeague. Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή, ανέβασε το TOP-10 με τα καλύτερα plays της σεζόν, με το buzzer beater του παίκτη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια να κατακτά την πρωτιά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο και η εκπληκτική ντρίπλα που πραγματοποίησε απέναντι στον Βασίλιε Μίτσιτς, κάνοντάς του «ankle breaker». Την τριάδα κλείνει ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν με το τρίποντο νίκης στην εκπνοή του χρόνου κόντρα στον Παναθηναϊκό, μέσα στο «Telekom Center Athens».

Δείτε το TOP-10:

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@Photo credits: x_euroleague
     

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