Ο Άρης προτίθεται να προχωρήσει σε μια τελευταία επαφή για τον Βασίλη Τολιόπουλο υπό την προϋπόθεση της λογικής οικονομικής βάσης.

Στην υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί αλλά έχει αξία η επανάληψή τους.

Είναι η σχέση που απέκτησε ο διεθνής γκαρντ με τον Άρη καθώς μέσω του club δεν έκανε απλά step up στην καριέρα του αλλά την άλλαξε ολοκληρωτικά ανεβάζοντας την αγωνιστική και αγοραστική αξία του, συν του ότι εξελίχθηκε σε σταθερό μέλος της Εθνικής ομάδας. Είναι επίσης η σχέση που έχει αναπτύξει με τον Βασίλη Σπανούλη καθώς ουδέποτε έκρυψε ότι αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το μπασκετικό είδωλό του. Γι’ αυτούς τους λόγους εξάλλου, όταν ο έμπειρος γκαρντ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, άκουσε μόνο ευχές από τους φίλους της ομάδας.

Πάμε σε όσα έλαβαν χώρα στους προηγούμενους μήνες. Δεδομένης της δυσαρέσκειας του παίκτη από τον τρόπο μεταχείρισής του από τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό και της εκδηλωμένης – σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta – πρόθεσης αποχώρησής του από τους «πράσινους», δεν χρειάστηκε να γίνουν πολλά για να καταλάβει ότι η πόρτα του Άρη είναι ορθάνοιχτη για τον ίδιο. Κατά τις ίδιες πηγές και ο ίδιος ο παίκτης ήταν απολύτως θετικός σ’ αυτή την προοπτική. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και κυρίως μετά τη συζήτηση του Σέρβου τεχνικού με τον Τολιόπουλο, φάνηκε ότι ο διεθνής παίκτης θα παρέμενε στους «πράσινους». Το ενδιαφέρον του Άρη δεν αποσύρθηκε, ούτε έγινε κάτι εν κρυπτώ. Ίσα-ίσα που ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πολύ καλά τις σκέψεις των «κίτρινων» οι οποίοι σκοπεύον να κάνουν μια τελευταία κουβέντα υπό την προϋπόθεση μιας λογικής οικονομικής βάσης.

Είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο Άρης δεν θα προχωρήσει σε πρόταση αγοράς 1.500.000- 2.000.000 ευρώ, ούτε στην παροχή τριετούς συμβολαίου αντί συνολικών απολαβών περί των 5 εκατ. ευρώ, όπως φέρεται να έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Η δική του αξιολόγηση είναι πολύ συγκεκριμένη και στην πραγματικότητα – μετά και τη συμφωνία με τον Στέφαν Γιόβιτς – εκτιμάται ότι η περιφερειακή γραμμή είναι υπέρ πλήρης. Η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου αποτελεί εξαίρεση λόγω α) της ικανότητας του παίκτη, β) της σχέσης του παίκτη με το club, β) της αντίστοιχης του Βασίλη Σπανούλη με τον παίκτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα τρία δεδομένα θα οδηγήσουν σε μια υπέρβαση η οποία θεωρείται υπεράνω λογικής.