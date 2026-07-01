Παρί: Ανακοίνωσε τον Μαοζίνια Περέιρα
Τις μεταγραφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει η Παρί. Μετά την απόκτηση του Τέρι Τάρπεϊ από τη Μονακό, οι Παριζιάνοι προχώρησαν σε μία κίνηση που δυναμώνει τη front line τους. Συγκεκριμένα, κάτοικος Γαλλίας θα είναι ο Μαοζίνια Περέιρα, για τον επόμενο ένα χρόνο.
Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ, με πέρασμα από το NBA και τους Μέμφις Γκρίζλις, αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Τουρκία και τη Μανρέσα. Εκεί είχε μέσο όρο 11.7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, ανά 24 λεπτά συμμετοχής.
NEW PLAYER 🔓— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 1, 2026
Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée de l’international brésilien Mãozinha Pereira dans son effectif pour la saison prochaine !
Bem-vindo Mãozinha 🤩 pic.twitter.com/3sugPy0cX5
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