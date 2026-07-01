Νέα μεταγραφή για την Παρί, με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαοζίνια Περέιρα.

Τις μεταγραφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει η Παρί. Μετά την απόκτηση του Τέρι Τάρπεϊ από τη Μονακό, οι Παριζιάνοι προχώρησαν σε μία κίνηση που δυναμώνει τη front line τους. Συγκεκριμένα, κάτοικος Γαλλίας θα είναι ο Μαοζίνια Περέιρα, για τον επόμενο ένα χρόνο.

Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ, με πέρασμα από το NBA και τους Μέμφις Γκρίζλις, αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Τουρκία και τη Μανρέσα. Εκεί είχε μέσο όρο 11.7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, ανά 24 λεπτά συμμετοχής.