Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση τη συνεργασία της με την GSA μετά από έξι χρόνια.

Ημερά ανακοινώσεων για τον Ολυμπιακό. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη BWIN και την FMS, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεργάζεται πλέον με την GSA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, η συνεργασία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την GSA ολοκληρώνεται, έχοντας συνδεθεί με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Με τη GSA στο πλευρό μας κατακτήσαμε συνολικά 12 τίτλους: την EuroLeague του 2026, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας (2022, 2023, 2025, 2026), τρία Κύπελλα Ελλάδας (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup (2022, 2023, 2024, 2025), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο ελληνικό μπάσκετ και επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Πέρα από τις διακρίσεις και τα τρόπαια, η συνεργασία μας χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό, συνέπεια και αμοιβαίο σεβασμό. Η GSA ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας ομάδας που αγωνίζεται διαρκώς στο υψηλότερο επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εικόνα του Ολυμπιακού, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της GSA για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και τους εύχεται υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.

Οι τίτλοι που πανηγυρίσαμε και οι στιγμές που ζήσαμε μαζί θα αποτελούν για πάντα μέρος της κοινής μας ιστορίας.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Δ/ντης της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Έπειτα από έξι χρόνια στενής συνεργασίας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της GSA για όσα πετύχαμε μαζί.

Σε μια περίοδο με υψηλές απαιτήσεις και σπουδαίες επιτυχίες, η GSA στάθηκε δίπλα στην ομάδα μας με επαγγελματισμό και αξιοπιστία, ανταποκρινόμενη σε κάθε πρόκληση.

Τους ευχαριστώ προσωπικά για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την άριστη συνεργασία που είχαμε από το 2020 μέχρι σήμερα. Τους εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια στην πορεία τους.»

Γεράσιμος Φ. Παπασπυράτος, President & Ceo GEPAWORLD Group: «Πέρασαν ήδη έξι χρόνια από τότε που η GSA, μια αμιγώς ελληνική αθλητική εταιρεία, έγινε χορηγός ένδυσης μιας εκ των κορυφαίων ελληνικών ομάδων της Ευρώπης του Ολυμπιακού.

Ο κύκλος μας με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται έχοντας μέσα του χιλιάδες στιγμές χαράς, αγωνίας, θριάμβων, φιλίας αλλά κυρίως ανθρώπινων σχέσεων και όμορφων αναμνήσεων. Ένας κύκλος που στο τελευταίο του σημάδι είχε μια ιστορική ευρωπαϊκή πρωτιά.

Καλές νέες πρωτιές στον Ολυμπιακό.»