Ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση των προπονητών της EuroLeague στη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν με αρκετές όμως απουσίες λόγω του 2026 EuroLeague Head Coaches Board Congress.

Λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμα απαιτητικής σεζόν, οι προπονητές της EuroLeague βρέθηκαν ξανά στη Βαρκελώνη για την ετήσια συνάντηση της διοργάνωσης, με στόχο να αξιολογήσουν όσα συνέβησαν τη χρονιά που πέρασε και να χαράξουν την πορεία προς τη σεζόν 2026/27.

Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, άνοιξε τις εργασίες της συνάντησης, δίνοντας συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακός και ευχαριστώντας όλους τους προπονητές για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία της διοργάνωσης. «Οι προπονητές αποτελούν ζωτικό κομμάτι της οικογένειας της EuroLeague και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της. Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα πιο δυνατό μέλλον για τη διοργάνωση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το πλάνο ανάπτυξης και η αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο οποίος παρουσίασε τους στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η διοργάνωση.

Όπως αποκάλυψε, η EuroLeague αποτιμάται πλέον στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μια αποτίμηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών αλλά και πόλεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο επέκτασης της λίγκας.

Παράλληλα, παρουσίασε το EuroLeague+, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο οικοσύστημα τις μεταδόσεις αγώνων, την αγορά εισιτηρίων, τα επίσημα προϊόντα και την αλληλεπίδραση των φιλάθλων με τη διοργάνωση. Ο Μπουένο στάθηκε επίσης στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τα εθνικά πρωταθλήματα, τις ομοσπονδίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τονίζοντας πως η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη συνεργασία και όχι τον κατακερματισμό.

Οι διαιτητές, οι κανονισμοί και οι αλλαγές της νέας χρονιάς

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στη συνεργασία των προπονητών με το τμήμα διαιτησίας της EuroLeague. Μέσα από αναλύσεις φάσεων και βίντεο, οι τεχνικοί ενημερώθηκαν για ερμηνείες κανονισμών αλλά και για πιθανές αλλαγές που θα εφαρμοστούν από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα χρήσιμη, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για τους προπονητές να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες μακριά από την ένταση της αγωνιστικής περιόδου. «Όταν βρισκόμαστε εδώ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά συνάδελφοι. Κάθε χρόνο υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορούμε να μάθουμε και να αξιοποιήσουμε».