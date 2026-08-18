Βάσεις πρόκρισης για την είσοδο στα…αστέρια!

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία τη Λέφσκι Σόφιας για τα play offs του Champions League και θέλει να «χτίσει» από το πρώτο παιχνίδι τις βάσεις για την πρόκρισή της στη League Phase.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μία σημαντική ευκαιρία μπροστά τους να βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από μία οκταετία και η πρόκληση είναι μεγάλη.

Στην Ένωση αφήνουν πίσω τους την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Σε μία αναμέτρηση με ένταση και εναλλαγές, η ΑΕΚ προηγήθηκε, βρέθηκε έπειτα πίσω στο σκορ και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις.

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, ο Βάργκα νικήθηκε από τον Χριστογεώργο και το τρόπαιο κατέληξε στους Κρητικούς. Όλη η προσοχή των πρωταθλητών Ελλάδας είναι σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας.

Ακολουθεί μάλιστα το Σάββατο και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά δεν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή να σκέφτεται αυτό το ματς.

Το σύνολο του Νίκολιτς δύσκολα θα ρισκάρει εκτός έδρας και το Under 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.67 στη Novibet.

Ο Σέρβος τεχνικός θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον τελικό του Super Cup, με τον Μάγερ να αναμένεται να πάρει θέση βασικού αντί του Καλοσκάμη. Ο Στρακόσα θα επιστρέψει στην εστία ενώ δεν θα είναι απίθανο να βρεθεί στην ενδεκάδα ο Ζίνι αντί του Βάργκα.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗΝ LEAGUE PHASE TOY CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Από την άλλη η Λέφσκι έχει ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο και έχει αφήσει εκτός τις Μπάνια Λούκα, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και Καϊράτ Αλμάτι.

Στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με τέσσερις στις τέσσερις νίκες ενώ είναι αήττητη και στα δέκα φετινά παιχνίδια που έχει δώσει.

Δείχνει ότι είναι σκληρό καρύδι και θα προσπαθήσει να βρεθεί και πάλι στο Champions League μετά το 2006! Η ισοπαλία στο ημίχρονο είναι σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

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