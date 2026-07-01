Η επικείμενη προσθήκη του Ζαν Μοντέρο, σε συνδυασμό με την άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, δημιουργεί αυτόματα το ερώτημα: «Πώς θα χωρέσουν όλοι;». Οι αριθμοί της περσινής σεζόν, δείχνουν ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αξιοποιήσει ένα από τα πιο γεμάτα και πολυδιάστατα backcourt της EuroLeague.

Υπάρχει μια ερώτηση που ακούγεται περισσότερο από κάθε άλλη, τώρα που ο Ολυμπιακός ετοιμάζει προσθήκες υψηλού επιπέδου στο ρόστερ του μετά την επιτυχία κατάκτησης της EuroLeague και του πρωταθλήματος: «Πώς θα χωρέσουν όλοι μαζί;».

Ο Ολυμπιακός επέλεξε να εκμεταλλευτεί το momentum, να μπει στο νέο του γήπεδο με μια εντελώς διαφορετική αύρα και να χτίσει μια περιφερειακή γραμμή που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια (για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια), διέλυσαν την «κατάρα» που ήθελε την πρωτοπόρο της regular season να λυγίζει στο φινάλε, και απέδειξαν πως ήταν η πιο μεθοδική ομάδα στον δρόμο προς την κορυφή.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέδειξε πως δεν τον απασχολεί ποιος ξεκινά βασικός ή ποιος παίζει περισσότερο, αλλά τον ενδιαφέρει να έχει διαθέσιμες λύσεις για κάθε πιθανό σενάριο μέσα σε μια σεζόν που ξεπερνά τα 90 παιχνίδια, κάτι που ετοιμάζεται να κάνει και τη νέα σεζόν. Οι προσθήκες του Ζαν Μοντέρο και του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έρχεται προσφέρει ακριβώς αυτό με εξαιρετική ποιότητα μεγαλώντας την απόσταση από τους... διώκτες των Πειραιωτών.

Το εγχείρημα βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση είναι πιο περίπλοκο, καθώς στην περιφέρεια οι παίκτες έχουν μάθει να ορίζουν τη μοίρα της μπάλας, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει χώρος για εγωισμούς.

Τα «μαθηματικά» των λεπτών και οι ρόλοι

Η απάντηση στο ερώτημα κρύβεται στους περσινούς μέσους όρους συμμετοχής τους, αλλά και στην ικανότητα του Μπαρτζώκα να τους «παντρέψει» σε σχήματα δύο ή και τριών γκαρντ.

Ο Εβάν Φουρνιέ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν κατά μέσο όρο 21:56 λεπτά, σημειώνοντας 11,6 πόντους. Ο Τόμας Γουόκαπ είχε 24:01 λεπτά συμμετοχής, προσφέροντας 5,3 πόντους, αλλά κυρίως όλα εκείνα που δεν αποτυπώνονται εύκολα στη στατιστική όπως πίεση στην μπάλα, οργάνωση και αμυντική ισορροπία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρισκόταν στο παρκέ για 25:10 λεπτά ανά αγώνα, έχοντας 15,9 πόντους και αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές της ομάδας και τον ελεύθερο... σκοπευτή της.

Στην άλλη πλευρά, ο Ζαν Μοντέρο ερχόταν από μια εκπληκτική σεζόν στη Βαλένθια με 22:59 λεπτά συμμετοχής και 14,4 πόντους, έρχεται στον Ολυμπιακό στα 22 αποτελεί το ελπιδοφόρο μέλλον της ομάδας, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε τον μεγαλύτερο χρόνο από όλους, αγγίζοντας τα 30:56 λεπτά στον Ερυθρό Αστέρα, με 12,6 πόντους και τεράστιο βάρος στη δημιουργία. Βέβαια, στα 32 του, είναι δεδομένο και λογικό ότι ο χρόνος του θα μειωθεί, αλλά ο ρόλος του παραμένει κομβικός ειδικά στην επίθεση.

Αυτό που κάνει ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη πεντάδα δεν είναι μόνο η ποιότητά της. Είναι ότι οι πέντε παίκτες δεν κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ο Γουόκαπ παραμένει ο κορυφαίος αμυντικός γκαρντ της ομάδας. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι ο οργανωτής. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι που ίσως έλειπε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, την έκρηξη στο ένας εναντίον ενός και την ικανότητα να αλλάζει μόνος του τον ρυθμό ενός αγώνα. Ο Ντόρσεϊ είναι ο παίκτης που ανοίγει το γήπεδο και ο σκόρερ των «ερυθρόλευκων», ενώ φυσικά υπάρχει ο σταρ, ο Φουρνιέ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως shooting guard όσο και ως small forward έχοντας ως σημαντικότερο όπλο την προσωπικότητά του.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας το απέδειξε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε καλύτερα από οποιονδήποτε. Διαχειρίστηκε ένα γεμάτο ρόστερ, κράτησε τους περισσότερους ενεργούς μέχρι το τέλος της χρονιάς και είδε τον Ολυμπιακό να φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης. Με δεδομένο ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα κινούνται ξανά σε εξαντλητικούς ρυθμούς δίνοντας περισσότερα από 80 επίσημα παιχνίδια, τα λεπτά όχι μόνο υπάρχουν, αλλά πιθανότατα είναι περισσότερα από όσα δείχνει μια πρώτη ματιά.

Έτσι, λοιπόν, η σωστή ερώτηση είναι πώς θα καταφέρει κάθε αντίπαλος να προσαρμοστεί σε τόσους διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού, όταν απέναντί του θα βρίσκεται μια περιφέρεια που μπορεί να αλλάζει πρόσωπο, ρυθμό και χαρακτηριστικά από κατοχή σε κατοχή.