Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στη Νέα Μεσημβρία, όχι για προπόνηση αυτή τη φορά, αλλά για να αποχαιρετήσει τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, πριν ανοίξει οριστικά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπορεί από το βράδυ της Δευτέρας (17/8) να είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όμως υπήρχε ακόμη μία εκκρεμότητα στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή δεν είχε καμία σχέση με συμβόλαια, υπογραφές ή μεταγραφικά έγγραφα.

Το πρωί της Τρίτης (17/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία, στο προπονητικό κέντρο όπου πέρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ζωής, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους μέχρι χθες συμπαίκτες του, τον Αλέσιο Λίσι και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Ήταν ουσιαστικά το τελευταίο «αντίο» του Κωνσταντέλια στην ομάδα στην οποία μεγάλωσε. Από το παιδί που μπήκε στις ακαδημίες του Δικεφάλου και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, έγινε πρωταθλητής, διεθνής και τελικά μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του στη Μεσημβρία είχε ασφαλώς διαφορετικό χαρακτήρα από όλες τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν ποδοσφαιρικά παπούτσια, πρόγραμμα προπόνησης και οδηγίες από τον Αλέσιο Λίσι Ο Κωνσταντέλιας πήγε εκεί ως παίκτης πλέον της Ντόρτμουντ, για να χαιρετήσει ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε καθημερινά αποδυτήρια, προπονήσεις, νίκες, ήττες και δύο τίτλους.

