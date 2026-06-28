Νέντοβιτς στο Gazzetta: «Απόλαυσα τη δουλειά με Σπανούλη, ο Άρης έχει έναν εξαιρετικό προπονητή»

O Nεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τη φετινή σεζόν στη Μονακό, αλλά και για την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει τον Άρη.

To 8o Stoiximan AegeanBall Festival είναι γεγονός με τον Γιώργο Πρίντεζη να διοργανώνει μία υπέρλαμπρη μπασκετική γιορτή στο νησί της καρδιάς του, τη Σύρο.

Φέτος ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους και έλαβε μέρος στο τουρνουά. Παράλληλα τέθηκε στη διάθεση του Gazzetta για να μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη Μονακό, αλλά σχολίασε και το επόμενο βήμα του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.

Αναλυτικά

Για την εμπειρία του στη Σύρο: «Νιώθω υπέροχα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι επιτέλους εδώ, γιατί είχα προσπαθήσει να έρθω δύο-τρεις φορές στο παρελθόν και δεν τα είχα καταφέρει. Είναι πάντα όμορφο να συναντάς γνώριμα πρόσωπα. Το απολαμβάνω πραγματικά».

Για τη φετινή δύσκολη σεζόν στη Μονακό: «Νιώθω πολύ καλά και, κυρίως, ανακουφισμένος. Ήταν μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν. Στο τέλος, όμως, κατακτήσαμε τέσσερις τίτλους, όλους τους εγχώριους τίτλους στη Γαλλία, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία της Μονακό και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκριθήκαμε σε όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε».

Για τον Βασίλη Σπανούλη και την επιλογή του να πάει στον Άρη: «Ο Άρης απέκτησε έναν εξαιρετικό προπονητή, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Συνεργάστηκα μαζί του για έξι μήνες και πραγματικά απόλαυσα τόσο το να παίζω όσο και να δουλεύω υπό τις οδηγίες του. Πιστεύω πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τους παίκτες. Ήταν και ο ίδιος αθλητής μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οπότε καταλαβαίνει απόλυτα τι χρειάζονται οι παίκτες στη σύγχρονη εποχή. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε πολλές ομάδες να επενδύουν σημαντικά χρήματα φέτος, οπότε πιστεύω πως θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».