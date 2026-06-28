Αλβέρτης: «Απάντησε» στον Ομπράντοβιτς μέσω του Gazzetta
Η Σύρος έχει φορέσει τα καλά της για όγδοη χρονιά φιλοξενώντας το Stoiximan AegeanBall Festival, το τουρνουά που διοργανώνει ο Γιώργος Πρίντεζης με λαμπερούς καλεσμένους κάθε φορά.
Φέτος, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης άφησε στην άκρη για πολύ λίγο τις υποχρεώσεις του στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και συμμετείχε στο τουρνουά για να θυμηθεί τα παλιά. Παράλληλα μίλησε στο Gazzetta για την εμπειρία του στη Σύρο, αλλά και έδωσε την έμμεση απάντησή του στην ατάκα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά
«Όλοι εμείς ξεκινήσαμε και φτάσαμε κάπου γιατί αγαπάμε το μπάσκετ, οπότε το μπάσκετ δεν είναι ποτέ κάτι βαρετό για μας, πόσω μάλλον όταν συνδυάζεται με παιχνίδι με παλιούς συναθλητές σε ένα τόσο όμορφο μέρος και σε μια τέτοια όμορφη εκδήλωση. Το μπάσκετ είναι πάντα χαρά.
Η απάντησή του στον Ομπράντοβιτς: «Μια χαρά, ξεκινάμε!»
Δείτε τις δηλώσεις του Φραγκίσκου Αλβέρτη στο Gazzetta
🗣️ Οι δηλώσεις του Αλβέρτη στο Gazzetta. @aegeanballfest #StoiximanAegeanBallFestival#ΓιαΤηΣύρο#WeAreSyros pic.twitter.com/QFX3FtMpkQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 28, 2026
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