Καλκαβούρας στο Gazz Floor: «O καυτός Σεπτέμβριος με Super Cup Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι»

Όλες οι εξελίξεις της EuroLeague βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Gazz Floor by Novibet.

Στο Gazz Floor by Novibet συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της EuroLeague, με το Άμπου Ντάμπι να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, όπως έκανε γνωστό ο Αντώνης Καλκαβούρας.

Το νεοσύστατο Super Cup θα κάνει πρεμιέρα στις 19-20 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, του πρώτου της κανονικής περιόδου (ή του δεύτερου αν συμπίπτει με τον πρωταθλητή), του προηγούμενου κατόχου του τίτλου και της γηπεδούχου ομάδας. Με τα τωρινά δεδομένα, το πρώτο τουρνουά θα φιλοξενήσει Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι BC. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως και το Final Four του 2027 θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η νέα σεζόν της EuroLeague θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 24-25 Σεπτεμβρίου, πριν ακόμη από το ελληνικό Super Cup, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό των «αιωνίων». Την ίδια ώρα, η διοργάνωση παρουσιάζεται πιο ισχυρή και ενωμένη από ποτέ μετά και την υπογραφή της Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο δεκαετές συμβόλαιο της EuroLeague. Μάλιστα, από τη σεζόν 2027-28 η διοργάνωση αναμένεται να μπει σε νέα εποχή με επέκταση στις 24 ομάδες, περισσότερες μόνιμες άδειες συμμετοχής και νέο format δύο περιφερειών των 12 ομάδων, σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.