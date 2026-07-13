Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Αυτή είναι όλη η ιστορία με Τολιόπουλο, το ερώτημα είναι τι θέλει ο Παναθηναϊκός»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος ανέλυσε την περίπτωση Τολιόπουλου για τον Άρη στο Gazz Floor By Novibet.

Ο Άρης προτίθεται να προχωρήσει σε μια τελευταία επαφή για τον Βασίλη Τολιόπουλο υπό την προϋπόθεση της λογικής οικονομικής βάσης. O Bασίλης Βλαχόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και ανέλυσε τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Δεν έχει καμιά σχέση η υπόθεση του Γιόβιτς με την υπόθεση του Τολιόπουλου. Άλλος παίκτης ο ένας, άλλος ο άλλος. Όταν ο Τολιόπουλος αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό την άνοιξη, ο Άρης εξέφρασε την πρόθεση να υπογράψει μαζί του υπό την προϋπόθεση της αποδέσμευσης του από τον Παναθηναϊκού. Με Άταμαν ίσχυε αυτό.

Αναλαμβάνει ο Ομπράντοβιτς και κάνουν επαφή με Τολιόπουλο. Με αυτά που γνωρίζω, ο Ζοτς του είπε ότι τον υπολογίζει. Παρόλα αυτά από το μυαλό του Τολιόπουλου δεν έχει φύγει η ιδέα της αποχώρησης από τον Παναθηναϊκό όπως έχω καταλάβει εγώ. Στο camp που έκανε στη Βέροια ήταν σφίγγα και δεν είπε απολύτως τίποτα. Ξαφνικά μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ που ενδιαφερόταν, αλλα μπαίνει με πολλά λεφτά», είπε μεταξύ άλλων.

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