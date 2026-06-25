Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την πρώτη του Φαλ στο «Telekom Center Athens»
Μέσω βίντεο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο με την πρώτη παρουσία του Μουστάφα Φαλ στο «Telekom Center Athens», αυτή τη φορά όμως ως παίκτης του «τριφυλλιού».
Ο Γάλλος σέντερ πριν κάνει τις δηλώσεις, ξεναγήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, στους χώρους του γηπέδου, ενώ συνάντησε και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο γυμναστήριο.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
𝙈𝙊𝙐𝙎𝙏𝘼𝙋𝙃𝘼 𝙄𝙎 𝙃𝙀𝙍𝙀 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 25, 2026
The big man is officially in the building!
Moustapha Fall stepped through the doors of Telekom Center Athens to get his first look at his new home.
Getting familiar with his new surroundings before the real work begins! 💪🏾#WeTheGreens… pic.twitter.com/kwU1j6eB5s
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