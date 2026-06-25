Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την πρώτη του Φαλ στο «Telekom Center Athens»

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την πρώτη του Φαλ στο «Telekom Center Athens»

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την πρώτη του Φαλ στο «Telekom Center Athens»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο από την πρώτη παρουσία του Μουστάφα Φαλ στο «Telekom Center Athens», ως παίκτης των «πρασίνων».

Μέσω βίντεο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο με την πρώτη παρουσία του Μουστάφα Φαλ στο «Telekom Center Athens», αυτή τη φορά όμως ως παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο Γάλλος σέντερ πριν κάνει τις δηλώσεις, ξεναγήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, στους χώρους του γηπέδου, ενώ συνάντησε και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο γυμναστήριο.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Δείτε Επίσης

Ομπράντοβιτς: Γιατί ήθελε τον Φαλ, όλο το πλάνο για την προσεχή σεζόν
image
@Photo credits: x_paobcgr
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     