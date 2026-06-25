Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο από την πρώτη παρουσία του Μουστάφα Φαλ στο «Telekom Center Athens», ως παίκτης των «πρασίνων».

Μέσω βίντεο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο με την πρώτη παρουσία του Μουστάφα Φαλ στο «Telekom Center Athens», αυτή τη φορά όμως ως παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο Γάλλος σέντερ πριν κάνει τις δηλώσεις, ξεναγήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, στους χώρους του γηπέδου, ενώ συνάντησε και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο γυμναστήριο.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: