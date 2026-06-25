Ο Μαρτίνεθ και ο πρόεδρος της Βαλένθια παραδέχθηκαν την αποχώρηση του Μοντέρο: «Θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος, είδαμε την έκρηξη ενός σταρ»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο πρόεδρος της Βαλένθια μίλησαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την εξέλιξη του Μοντέρο, με αφορμή την αποχώρησή του από την ομάδα για τον Ολυμπιακό.

Η αποχώρηση του Μοντέρο από τη Βαλένθια είναι πλέον δεδομένη, κάτι που επιβεβαίωσε με τις δηλώσεις του τόσο ο ίδιος ο Πέδρο Μαρτίνεθ, όσο και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου. Όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του 22χρονου γκαρντ, με τον τεχνικό των Ισπανών να πλέκει το εγκώμιο στον παίκτη του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με αφορμή την ανάδειξη του Δομινικάνου ως MVP των τελικών, ο Μαρτίνεθ μίλησε για τη ραγδαία εξέλιξή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ως προπονητής ήταν απίστευτο να βλέπω τη γέννηση ενός αστεριού. Έχει απίστευτο ταλέντο και έχει μάθει να παίζει για την ομάδα, να δουλεύει και να συνεχίζει να προσπαθεί πάντα».

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας της Βαλένθια, αποδέχθηκε την επικείμενη αποχώρηση του νεαρού γκαρντ στέλνοντάς του ένα μήνυμα για το μέλλον: «Όπου κι αν πάει, να είναι ευπρόσδεκτος όταν έρχεται».

Παράλληλα, ο Χουάν Ρόιγκ σχολίασε με μια δόση χιούμορ το γεγονός ότι οι παίκτες του αποτελούν πόλο έλξης για μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αναφέροντας: «Επειδή είμαστε τόσο καλοί, θέλουν να υπογράφουν σε αυτούς όλοι οι πάικτες μας»!

