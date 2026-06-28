Λίγο πριν την έναρξη της τελευταίας μέρας του Stoiximan AegeanBall Festival έγινε ειδική αναφορά στην Κανέλλα Χρυσονίδου που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των Ερυθρολεύκων.

Στο 8ο Stoiximan AegeanBall Festival, ο εκφωνητής του ΣΕΦ και παρουσιαστής της διοργάνωσης έκανε ειδική αναφορά στη σημαντική αυτή απώλεια με τον Γιώργο Πρίντεζη στο πλευρό του. Μάλιστα η συγκίνηση ήταν ολοφάνερη στους δύο άντρες που έδωσαν το σύνθημα για το τζάμπολ στην τελευταία μέρα του τουρνουά.