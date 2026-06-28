Ράιτ στο Gazzetta: «Αγαπώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού, η σκέψη μου τώρα μόνο στην Μπαρτσελόνα»

Ο Μόουζες Ράιτ μίλησε στο Gazzetta για το νέο του βήμα στην Μπαρτσελόνα, αλλά και για την αγάπη του στον Ολυμπιακό.

To 8o Stoiximan AegeanBall Festival είναι γεγονός με τον Γιώργο Πρίντεζη να διοργανώνει μία υπέρλαμπρη μπασκετική γιορτή στο νησί της καρδιάς του, τη Σύρο.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους από ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξεχώρισε η παρουσία του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τη νέα σεζόν θα παίζει στην Μπαρτσελόνα, ενώ δεν δίστασε να δείξει την αγάπη του στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

«Αγαπώ πολύ τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Με επευφημούσαν και με ενθάρρυναν και τώρα που έπαιζα στη Ζάλγκιρις. Είναι καταπληκτικό που με αγαπούν ακόμα. Είμαι περήφανος για τις φετινές τους επιτυχίες».

«Αν τύχει, θα λάτρευα να επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή όλη η προσοχή μου είναι στραμμένη στο επόμενό μου βήμα, στην Μπαρτσελόνα».