Ράιτ στο Gazzetta: «Αγαπώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού, η σκέψη μου τώρα μόνο στην Μπαρτσελόνα»
To 8o Stoiximan AegeanBall Festival είναι γεγονός με τον Γιώργο Πρίντεζη να διοργανώνει μία υπέρλαμπρη μπασκετική γιορτή στο νησί της καρδιάς του, τη Σύρο.
Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους από ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξεχώρισε η παρουσία του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τη νέα σεζόν θα παίζει στην Μπαρτσελόνα, ενώ δεν δίστασε να δείξει την αγάπη του στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά
«Αγαπώ πολύ τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Με επευφημούσαν και με ενθάρρυναν και τώρα που έπαιζα στη Ζάλγκιρις. Είναι καταπληκτικό που με αγαπούν ακόμα. Είμαι περήφανος για τις φετινές τους επιτυχίες».
«Αν τύχει, θα λάτρευα να επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή όλη η προσοχή μου είναι στραμμένη στο επόμενό μου βήμα, στην Μπαρτσελόνα».
Δείτε όλα όσα δήλωσε ο Μόουζες Ράιτ στην κάμερα του Gazzetta
😅 Ο Ράιτ αποκαλύπτει στο Gazzetta πως…. τον έπεισε ο Γιώργος Πρίντεζης να συμμετάσχει στο @aegeanballfest #StoiximanAegeanBallFestival#ΓιαΤηΣύρο#WeAreSyros pic.twitter.com/detAbcjm8m— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.