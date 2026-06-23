Πίτερς: Ο Χρήστος Σταυρόπουλος επιβεβαίωσε την μετακίνηση του Αμερικανού στην Αρμάνι Μιλάνο
Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει... πακετάρει ήδη τις βαλίτσες του με προορισμό την Ιταλία και το Μιλάνο προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι.
Μετά το επίσημο «διαζύγιό» του με τον Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» της ιταλικής ομάδας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Χρήστος Σταυρόπουλος μιλώντας στην Cosmote TV.
«Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι πολυετές. Περιμένουμε να μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο παρακολουθούσαμε για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να τον αποκτήσουμε» ανέφερε ο Έλληνας GM της Αρμάνι και συνέχισε:
«Βρίσκεται σε καλή ηλικία, είναι ώριμος, με κίνητρο και θέληση. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι», ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του.»
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