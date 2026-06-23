Ο Κένεθ Φαρίντ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με το τριφύλλι να τον αποχαιρετά.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Κένεθ Φαρίντ με τον Παναθηναϊκό. Η πράσινη ΚΑΕ να ανακοίνωσε το τέλος και ευχαρίστησε τον πρώην παίκτη των Νάγκετς για την προσφορά του στην ομάδα.

«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά Manimal», έγραψε.

Στη Εuroleague φέτος αγωνίστηκε σε 35 ματς με τη φανέλα των πράσινων και είχε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.