Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε Φαρίντ

Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε Φαρίντ

Νίκος Καρφής
Κένεθ Φαρίντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κένεθ Φαρίντ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με το τριφύλλι να τον αποχαιρετά.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Κένεθ Φαρίντ με τον Παναθηναϊκό. Η πράσινη ΚΑΕ να ανακοίνωσε το τέλος και ευχαρίστησε τον πρώην παίκτη των Νάγκετς για την προσφορά του στην ομάδα.

«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά Manimal», έγραψε.

Στη Εuroleague φέτος αγωνίστηκε σε 35 ματς με τη φανέλα των πράσινων και είχε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     