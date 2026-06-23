Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε Φαρίντ
Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Κένεθ Φαρίντ με τον Παναθηναϊκό. Η πράσινη ΚΑΕ να ανακοίνωσε το τέλος και ευχαρίστησε τον πρώην παίκτη των Νάγκετς για την προσφορά του στην ομάδα.
«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά Manimal», έγραψε.
Στη Εuroleague φέτος αγωνίστηκε σε 35 ματς με τη φανέλα των πράσινων και είχε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
.@KennethFaried35, thank you for sharing your passion and dedication with us!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026
Wishing you all the best in your future, both personally and professionally, MANIMAL! 🙌💚#paobcaktor pic.twitter.com/aU5OJdOuAq
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