Παναθηναϊκός: Ημέρα παρουσίασης του Ομπράντοβιτς στο T-Center
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας εποχής στο τριφύλλι που επανενώνεται με έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην ομάδα.
Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ επέστρεψε στο σπίτι του και σήμερα θα έχει την τιμητική του. Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center. Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με το ετήσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμα και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεδομένο ότι η αύξηση του budget θα είναι πολύ μεγάλη στις τάξεις του συλλόγου, με την διοίκηση των «πρασίνων» να θέλει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόστερ της ομάδας.
Το Gazzetta θα βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να καλύψει τα πάντα από την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς.
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