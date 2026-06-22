O Ρισόν Χολμς που αγωνίστηκε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, είναι κοντά στο να συνεχίσει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τη νέα σεζόν σχεδιάζει η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το Sport 5, οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ρισόν Χολμς. Η Μακάμπι είναι κοντά στο να τον κάνει δικό της.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν. Αποδεσμεύτηκε προς τα τέλη Μάρτη. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε στην Ευρώπη μετά την πορεία του στο ΝΒΑ.

Κυκλοφορούσε ελεύθερος, αλλά φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είχε μέσο όρο 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19 παιχνίδια στη Euroleague και θέλει να ανεβάσει επίπεδο τη ρακέτα της Μακάμπι.

Στη Stoiximan GBL αγωνίστηκε 14 φορές και σε 19 αγωνιστικά λεπτά, σημείωνε 8.4 πόντους και 4.1 ριμπάουντ μέσο όρο.