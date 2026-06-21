Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και το Gazzetta καταγράφει τους 79 παίκτες που είχε προπονήσει ο Σέρβος τεχνικός στους «πράσινους» κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του.

Είναι γεγονός! Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, επιστρέφοντας σ' έναν πάγκο τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά!

Από το καλοκαίρι του 1999 έως και το καλοκαίρι του 2012 συνεργάστηκε με αρκετούς παίκτες ωστόσο κάθε σεζόν προσπαθούσε να διατηρήσει έναν σταθερό κορμό και πάνω σε αυτόν τον κορμό να κάνει τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις και παράλληλα να ετοιμάζει και την διάδοχη κατάσταση. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια έχοντας αφήσει το δικό του έργο στο «τριφύλλι» και πλέον κοιτάζει και εκείνος την «επόμενη ημέρα» με το ρόστερ που (θα) έχει στη διάθεση του.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, ούτε λίγο, ούτε πολύ, είχε την επίβλεψη 79 παικτών στο σύνολο! Κάποιοι από αυτούς με πρωταγωνιστικό ρόλο, κάποιοι με δεύτερο, κάποιοι ερχόμενοι από τον πάγκο, κάποιοι συμπληρωματικοί και κάποιοι οι οποίοι βοηθούσαν κυρίως στην καθημερινότητα της ομάδας και στις προπονήσεις. Το σίγουρο είναι ότι όλοι πήραν και από κάτι από τον «Ζοτς».

Από αυτούς τους 79 παίκτες, την μερίδα του λέοντος έκλεψαν οι Έλληνες καθώς (σχεδόν οι μισοί και πιο συγκεκριμένα) 36 γηγενείς είχαν βρεθεί στα χέρια του Ομπράντοβιτς, ενώ ακολούθησαν 14 Αμερικανοί, 8 Σέρβοι, 4 Κροάτες, 3 Λιθουανοί, 3 Σλοβένοι, 2 Γερμανοί ενώ υπήρξαν ακόμα παίκτες από το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την Κεντρική Αφρική, την Αυστραλία, την Γεωργία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, την Ιταλία και το Ισραήλ.

Το Gazzetta συγκέντρωσε αυτούς τους 79 παίκτες και σας τους παρουσιάζει στο… πιάτο σας, θέλοντας να σας υπενθυμίσει όλους όσους είχαν συνεργαστεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του.