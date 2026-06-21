Ομπράντοβιτς: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έστειλε στα ουράνια τους φίλους του Παναθηναϊκού με την απόφασή του να επιστρέψει στο «τριφύλλι» ύστερα από 14 χρόνια έχοντας έναν και μόνο σκοπό. Να οδηγήσει και πάλι την ομάδα στην κορυφής της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται ήδη για την παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού στο T-Center το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00) και στο περιθώριο της μεγάλης επιστροφής ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για τον Ζοτς.
Από εδώ και στο εξής ο Σέρβος τεχνικός «σηκώνει μανίκια» και θα αρχίσει να ετοιμάζει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
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