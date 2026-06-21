Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «πράσινους» ύστερα από 14 χρόνια.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έστειλε στα ουράνια τους φίλους του Παναθηναϊκού με την απόφασή του να επιστρέψει στο «τριφύλλι» ύστερα από 14 χρόνια έχοντας έναν και μόνο σκοπό. Να οδηγήσει και πάλι την ομάδα στην κορυφής της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται ήδη για την παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού στο T-Center το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00) και στο περιθώριο της μεγάλης επιστροφής ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για τον Ζοτς.

Από εδώ και στο εξής ο Σέρβος τεχνικός «σηκώνει μανίκια» και θα αρχίσει να ετοιμάζει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR