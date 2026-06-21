O Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστή την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και το Gazzetta κάνει μία αναδρομή σε όλες τις ανακοινώσεις που έχουν προέλθει από τον ισχυρό άντρα του τριφυλλιού.

Είναι γεγονός! Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Η ιστορία θα συνεχιστεί και πάλι από τη σεζόν 2026-27 και για τα επόμενα τρία χρόνια με τις δύο πλευρές να πορεύονται μαζί φιλοδοξώντας σε νέες κατακτήσεις μετά από τους 23 τίτλους που έχουν προηγηθεί.

Την ανακοίνωση του Σέρβου προπονητή ανέλαβε να γνωστοποιήσει ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναρτώντας φωτογραφία μαζί του την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «Η ιστορία συνεχίζεται» και με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα τελευταία χρόνια έχει συνηθίσει το φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις που... τάραξαν τα νερά στο ελληνικό μπάσκετ με πρώτη και καλύτερη του Κώστα Σλούκα, όταν σόκαρε άπαντες με το... αιώνιο άλμα του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.

Λίγες μέρες αργότερα ανήρτησε βίντεο με όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του τριφυλλιού τη χρονιά αναδόμησής του ξεκινώντας με την άφιξη του Εργκίν Άταμαν.

Μετά την κατάκτηση της EuroLeague ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με φωτογραφία από το γραφείο του μαζί με τον Εργκίν Άταμαν και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς έκανε γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τούρκο τεχνικό γράφοντας: «Έχω την χαρά να ανακοινώσω ότι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης, ο κύριος Εργκίν Άταμαν, έχει συμφωνήσει να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια».

Ακολούθησε η ανάρτηση ανακοίνωσης της επέκτασης της συνεργασίας με τον Ματίας Λεσόρ μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024 κόντρα στην Μπασκόνια. Μάλιστα, η επιβεβαίωση της ανανέωσης έγινε με φωτογραφία από τον καναπέ του σπιτιού του Γάλλου σέντερ.

Επόμενος ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την υπογραφή της επέκτασης της συνεργασίας του. Για εκείνον. ο Γιαννακόπουλος είχε γράψει: «Ένας πραγματικός gentleman. Τρομερός αθλητής. Ήσυχος αρχηγός, άνθρωπος με χιούμορ και καρδιά γεμάτη αγάπη αλλα και μυαλό που δεν συναντάς συχνά».

Από τα γραφεία του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ ανακοινώθηκε η ανανέωση και του Κέντρικ Ναν γράφοντας: «Όταν το σύμπαν συνομωτεί τίποτα δεν είναι αδύνατο».