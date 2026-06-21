Τον Δεκέμβριο του 2024, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έφυγε ηττημένος από την Παρτίζαν και ο Κέντρικ Ναν αποβλήθηκε στο φινάλε, η εικόνα που έμεινε ήταν η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προς τον Αμερικανό γκαρντ, που σήμερα παίρνει άλλες διαστάσεις.

Το timing στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, είναι το παν. Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη είδηση του φετινού καλοκαιριού, αλλά αποτελεί και το σημείο «0» της συνάντησης του απόλυτου «Μίδα» των ευρωπαϊκών πάγκων με τον πιο χαρισματικό killer των τελευταίων ετών, τον Κέντρικ Ναν.

Όλος ο μπασκετικός κόσμος ανυπομονεί να δει πώς ο «Ζοτς» θα καθοδηγήσει, θα εξελίξει και θα ξεκλειδώσει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι του Κέντρικ Ναν, όμως ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» του είχε δώσει από πολύ νωρίτερα το... άγγιγμα του Μίδα, μία περισσότερο πατρική αγκαλιά πριν καν συνεργαστούν.

Για να τη θυμηθούμε, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στη σεζόν 2024-25, όταν ο Παναθηναϊκός δοκιμαζόταν στην καυτή έδρα της Παρτίζαν για τη 14η αγωνιστική. Ήταν μια από εκείνες τις βραδιές που για το «Τριφύλλι» τίποτα δεν πήγαινε καλά. Οι Σέρβοι είχαν στήσει ένα αμυντικό «τείχος» πάνω στον Αμερικανό σούπερ σταρ, περιορίζοντάς τον στους 12 πόντους, πολύ μακριά από τα γνωστά του στάνταρ και τις μεγάλες εμφανίσεις που είχε κάνει λίγο πριν, όπως εκείνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Telekom Center.

Με το σκορ στο 91-73 και όλα να έχουν κριθεί, η ένταση χτύπησε κόκκινο. Μόλις 38,6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ο Ναν, φανερά εκνευρισμένος από την εξέλιξη του ματς και τις αποφάσεις των διαιτητών, χρεώθηκε με δύο συνεχόμενες τεχνικές ποινές, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του από το ματς.

Ο Αμερικανός γκάρντ εξερράγη. Άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα, και η τροχιά του τον έβγαλε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Παρτίζαν, εκεί που στεκόταν ο Ομπράντοβιτς. Ο Ζέλικο τότε άπλωσε τα χέρια του, τύλιξε τον Ναν σε μια πατρική αγκαλιά προσπαθώντας να τον ηρεμήσει και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί με το μεταξύ τους στιγμιότυπο να γίνεται αμέσως viral.

Η αποκάλυψη στο Gazzetta

Η απορία για το τι ακριβώς ειπώθηκε σε εκείνο το τετ-α-τετ κράτησε για μήνες. Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς, μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta και στον Γιώργο Κούβαρη. Όταν ρωτήθηκε για το παρασκήνιο εκείνης της αγκαλιάς, ο Σέρβος τεχνικός έδειξε γιατί παραμένει μια τεράστια προσωπικότητα εντός και εκτός παρκέ.

«Ήταν μια στιγμή εκνευρισμού του και ξέρω ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο παίκτη και προσωπικότητα. Ήθελα να τον βοηθήσω να ηρεμήσει. Αν και ήμουν αντίπαλος προπονητής στην αντίπαλη ομάδα, δεν μου αρέσει να βλέπω παίκτες να παίρνουν τεχνικές ποινές ή να αποβάλλονται. Αλήθεια. Όλοι, παίκτες, προπονητές, πρέπει να είμαστε πιο ψύχραιμοι. Αυτό είναι καλό για τη διοργάνωση. Η πρόθεσή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να τον κάνω να ηρεμήσει και να τον βγάλω από αυτήν την κατάσταση που ήταν».

Το «άγγιγμα του Μίδα» και ο... καλύτερος της Ευρώπης

Η εκτίμηση του Ομπράντοβιτς για τον Ναν, βέβαια, δεν κρύφτηκε ποτέ. Ήδη από εκείνη την περίοδο, ο «Ζοτς» είχε στάξει... μέλι για το ταλέντο του Αμερικανού, προειδοποιώντας τους παίκτες του για το τι σήμαινε η αντιμετώπισή του: «Η άμυνα της ομάδας πρέπει να είναι καλή, γιατί αν δώσουμε περισσότερη προσοχή στον Ναν, τότε αυτό ανοίγει χώρους για τους υπόλοιπους... Ο Ναν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης στη EuroLeague», είχε τονίσει λίγο καιρό αργότερα.

Όταν ο κορυφαίος προπονητής της γηραιάς ηπείρου σε αποκαλεί «καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα», ξέρεις ότι η μοίρα σου είναι να συνεργαστείς μαζί του. Ο Ομπράντοβιτς έχει αυτό το σπάνιο «άγγιγμα του Μίδα». Παίρνει το ακατέργαστο ή το ήδη κορυφαίο ταλέντο και το μετατρέπει σε... χρυσό προσθέτοντας πνευματική σκληράδα και πειθαρχία.

Εκείνο το βράδυ στο Βελιγράδι, ο Ζέλικο αγκάλιασε τον Ναν για να τον προστατεύσει από τα νεύρα του. Πλέον, θα τον καθοδηγεί αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πως η ιστορία κάνει συνεχώς κύκλους...