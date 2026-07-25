Τολιόπουλος: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για τον δεσμό του με τον Άρη έπειτα από την επιστροφή του στους «κίτρινους» με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων.

Στο βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ Άρης στον λογαριασμό της στα social media, ο Βασίλης Τολιόπουλος βγαίνει από τη φυσούνα των αποδυτηρίων του Άρη και κατευθύνεται στο κέντρο του γηπέδου, στην καθιερωμένη διαδρομή που ακολουθούν οι παίκτες της ομάδας πριν την προθέρμανση. Στις πρώτες δηλώσεις του, ο διεθνής γκαρντ εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στους «κίτρινους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου», είπε μεταξύ άλλων.