Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Άιζακ Μπόνγκα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές εν όψει της νέας σεζόν με τον Εργκίν Άταμαν να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ετοιμάζεται να επιστρέψει στον σύλλογο με τον οποίο «έλαμψε».

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας δεν περιορίζεται μόνο στον πάγκο. Είναι δεδομένο πως το ρόστερ θα υποστεί μετατροπές, με τον Τζέι Τι Σορτς να συγκαταλέγεται μεταξύ των παικτών που βρίσκονται κοντά στην έξοδο, ενώ αναμένονται και άλλες αλλαγές στο τριφύλλι.

Στο μεταγραφικό κομμάτι, ένα όνομα που έχει έρθει δυναμικά στο προσκήνιο είναι αυτό του Άιζακ Μπόνγκα. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Ομπράντοβιτς στη Σερβία, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, σύυμφωνα με τα όσα αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα του «Backdoor Podcast».

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως: «Ο Γερμανός είναι ένας από τους κύριους στόχους του Παναθηναϊκού αυτή την offseason. Αφού συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πλέον να είναι η ομάδα που είναι πιο πρόθυμη να κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει, και υπάρχουν συζητήσεις για μια πιθανή πολύ σημαντική προσφορά για τον παίκτη».