«Οριστικά στο Eurocup η Μονακό, η Μπεσίκτας παίρνει τη θέση της»

Η Μονακό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη EuroLeague και να αγωνίζεται στο Eurocup την επόμενη σεζόν και τη θέση της να πάρει η Μπεσίκτας.

Οριστική φαίνεται να είναι η αποχώρηση της Μονακό από τη EuroLeague, ύστερα από πέντε χρόνια!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Encestando», η ομάδα του Πριγκιπάτου, αποχωρεί από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τη θέση της πρόκειται να πάρει η Μπεσίκτας, η οποία έφτασε μέχρι τους τελικούς του Eurocup, αλλά ηττήθηκε από την Μπουργκ.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου αναμένεται να πάρει επίσημη θέση, τόσο η Μονακό, όσο και η Μπεσίκτας. Αν συμβεί αυτό, τότε η Τουρκία του χρόνου θα έχει τρεις ομάδες που θα την εκπροσωπούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ευρώπης.