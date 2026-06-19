«Οριστικά στο Eurocup η Μονακό, η Μπεσίκτας παίρνει τη θέση της»
Οριστική φαίνεται να είναι η αποχώρηση της Μονακό από τη EuroLeague, ύστερα από πέντε χρόνια!
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Encestando», η ομάδα του Πριγκιπάτου, αποχωρεί από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τη θέση της πρόκειται να πάρει η Μπεσίκτας, η οποία έφτασε μέχρι τους τελικούς του Eurocup, αλλά ηττήθηκε από την Μπουργκ.
Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου αναμένεται να πάρει επίσημη θέση, τόσο η Μονακό, όσο και η Μπεσίκτας. Αν συμβεί αυτό, τότε η Τουρκία του χρόνου θα έχει τρεις ομάδες που θα την εκπροσωπούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ευρώπης.
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OJO.— www.encestando.es (@webEncestando) June 19, 2026
El Mónaco no podrá seguir en la Euroliga.
Sus problemas financieros le llevan a un presupuesto estimado de 10 millones para la próxima temporada.
Jugarán entonces la Eurocup y el Besiktas será invitado a la Euroliga
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