Ο Κένεθ Φαρίντ μπορεί να αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, αλλά συνέχισε να τον... κουβαλάει και στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Κένεθ Φαρίντ αποχώρησε από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, χωρίς να υπάρχει η προοπτική της επιστροφής.

Ο Αμερικανός είχε υπογράψει συμβόλαιο έως και το τέλος της σεζόν, οπότε θα πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν από τους «πράσινους» ενόψει και της νέας σεζόν.

Παρόλα αυτά όχι μόνο δεν ξεχνάει το «τριφύλλι» αλλά εξακολουθεί να το έχει πάνω του, ακόμα και κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ανέβασε ένα «στόρι» από το Νιου Τζέρσεϊ φορώντας το μπλουζάκι από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.