Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ταξίδι στην... Αυστραλία για τον Αμερικανό
Όταν είχε ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία τον περασμένο Σεπτέμβριο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοιμαζόταν για την έναρξη της σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.
Έτσι δεν είχε την ευκαιρία να πάρει μια «γεύση» από την Μελβούρνη και το Σίδνεϊ όπου είχε βρεθεί η «πράσινη» αποστολή. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν τον... εμπόδισε από το να εξερευνήσει μόνος του την χώρα της Ωκεανίας και πιο συγκεκριμένα στο Περθ
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ και στο Οχάιο όπου ετοιμάζει και το δικό του καλοκαιρινό καμπ, ταξίδεψε στην Αυστραλία και μοιράστηκε τις περιπέτειές του σε σχετικά του stories στα social media.
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