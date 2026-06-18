Marca για Ζαν Μοντέρο: «Ο τελευταίος χορός πριν πάει στον Ολυμπιακό»

Η Marca έκανε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ζαν Μοντέρο ενόψει των τελικών της Liga Endesa εξηγώντας ότι είναι τα τελευταία του παιχνίδια πριν μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Ο Δομηνικανός γκαρντ ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταίες φορές τη φανέλα της Βαλένθια στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια να γίνει κάτοικος Ελλάδας για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Η Marca έκανε ειδικό αφιέρωμα για τον Ζαν Μοντέρο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ζαν Μοντέρο θα συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και θα έχει επιπλέον κίνητρο να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα ACB για διάφορους λόγους. Ο πρώτος, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, είναι για να πάρει εκδίκηση για την περσινή ήττα στους τελικούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας άλλος, ωστόσο, είναι για να μπορέσει να αποχαιρετήσει την ομάδα των «πορτοκαλί» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: με έναν τίτλο.

Όπως είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η MARCA, ο Δομινικανός θα αποχωρήσει μετά από δύο σεζόν γεμάτες προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες, για να συνεχίσει την καριέρα του στην τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Προτού όμως συμβεί αυτό, ο Μοντέρο έχει μια εκκρεμότητα να διευθετήσει και προχωρά με απόλυτη επίγνωση: εμφανίζεται ασταμάτητος σε αυτά τα playoffs, έχοντας κατά μέσο όρο 17,6 πόντους στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Πέντε αναμετρήσεις που, σαν να μην έφτανε αυτό, έληξαν όλες με νίκη της Βαλένθια, κάνοντας τη διαδρομή της ομάδας προς τον τελικό απόλυτα αήττητη.»