Ο Ντέρεκ Γουίλις θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τη Σερβία.

Ο Ντέρεκ Γουίλις φαίνεται πως από τη νέα σεζόν θα είναι κάτοικος Βελιγραδίου, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, συμφώνησε με την Παρτίζαν.

Όπως αναφέρει η Mozzart Sport, ο Ντέρεκ Γουίλις έδωσε τα χέρια με τη Παρτίζαν και θα φορέσει τα ασπρόμαυρα τη σεζόν 2026/27. Έτσι, προστίθεται στη λίστα των νέων αποκτημάτων, όπου βρίσκονται ήδη οι Κάιλ Άλμαν και Νίκολα Τανάσκοβιτς.

Ο 30χρονος άφησε πίσω του την πρώτη του χρονιά με την Παρί και συνολικά την τρίτη του σεζόν στην EuroLeague. Σε 28 συμμετοχές, εκ των οποίων οι επτά ως βασικός, είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με 37% από το τρίποντο.