Οι φίλοι της Παρτίζαν έκαναν μια ανάρτηση ζητώντας την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα τους.

Ολοένα και πλησιάζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνος ωστόσο οι φίλοι της Παρτίζαν δεν βλέπουν με... καθόλου καλό μάτι το εν λόγω σενάριο.

Με σχετική επιστολή-ανάρτηση στα social media υπενθύμισαν τα όσα είχε πει ο «Ζοτς» και ζήτησαν να επιστρέψει στην αγαπημένη τους ομάδα.

Η σχετική ανάρτηση-επιστολή των φίλων της Παρτίζαν

«Αγαπητέ Ζέλικο,

Όταν επιστρέψατε στην Παρτίζαν το 2021, δεν επιστρέψατε μόνο τα τρόπαια στις τροπαιοθήκες μας.

Επιστρέψατε την πίστη.

Την πίστη ότι η Παρτίζαν μπορεί ξανά να γίνει ένας ευρωπαϊκός γίγαντας, ότι κάποια μέρα θα είναι ελεύθερη και ότι αξίζει να παλεύει κανείς για αυτόν τον σύλλογο ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες.

Γι’ αυτό σήμερα, καθώς όλο και περισσότερο γίνεται λόγος και γράφονται δημοσιεύματα για την πιθανή αποχώρησή σας προς τον Željko Obradović και τον Panathinaikos, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε αυτό που γνωρίζετε καλύτερα από όλους: το να είσαι Παρτιζάνος δεν σήμαινε ποτέ να επιλέγεις τον εύκολο δρόμο.

Το να είσαι Παρτιζάνος σημαίνει να αγωνίζεσαι.

Συνεχώς.

Ιδιαίτερα μετά από εκείνη τη δήλωση που κανένας φίλαθλος της Παρτίζαν δεν έχει ξεχάσει και που ακόμη και σήμερα αντηχεί στο μυαλό όλων μας:

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου πουθενά αλλού εκτός από αυτόν τον σύλλογο. Ή θα είμαι εδώ ή δεν θα δουλεύω!»

Αυτά τα λόγια για εμάς δεν ήταν μια απλή δήλωση.

Έγιναν μια υπόσχεση, ένα στήριγμα στις δύσκολες στιγμές και ο λόγος να πιστεύουμε ότι η Παρτίζαν και οι Γκρόμπαρι μπορούν πραγματικά να υπολογίζουν στον δικό τους Ζοτς.

Γι’ αυτό, μια αποχώρηση για κάποιον άλλο σύλλογο, όσο μεγάλος κι αν είναι, θα εκλαμβανόταν από τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων ως μια ιστορική απογοήτευση.

Όχι λόγω έλλειψης σεβασμού προς την καριέρα σας, αλλά επειδή πιστέψαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε.

Σας καλούμε να συγκεντρώσετε γύρω σας ικανούς και καταρτισμένους ανθρώπους, έτοιμους να σώσουν τον σύλλογό μας από την παρακμή, να επιστρέψετε και να συνεχίσετε το κοινό μας όνειρο.

Ίσως κάποια μέρα έρθει και εκείνη η Δέκατη.

Αλλά ας έρθει με την Παρτίζαν.

Γιατί η Δέκατη με οποιονδήποτε άλλο σύλλογο θα άφηνε μια πικρή γεύση στο στόμα όλων εμάς, στους οποίους επιστράφηκε η πίστη με την επιστροφή σας στο μέρος όπου ξεκίνησε μια χρυσή προπονητική καριέρα με την ευρωπαϊκή κατάκτηση του 1992.

Και στο τέλος, θέτουμε ένα ρητορικό ερώτημα:

«Μήπως η τρέλα καμιά φορά είναι καλή;»

Με εκτίμηση,

Ανήσυχοι φίλαθλοι της Παρτίζαν.»