Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό με πληροφορίες του Gazzetta από τη Σερβία να ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία βάση στα δημοσιεύματα περί επιστροφής του στην Παρτίζαν.

Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μπασκετικής επικαιρότητας, έχοντας συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, ενώ γίνεται λόγος για πολύ προχωρημένες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στη Σερβία ανακυκλώνονται δημοσιεύματα που τον συνδέουν εκ νέου με την Παρτίζαν παρά την επεισοδιακή φυγή του τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά οι πληροφορίες του Gazzetta από το Βελιγράδι βάζουν τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια.Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω την κατάσταση, δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδεχόμενο επιστροφής του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της Παρτίζαν, ούτε καν ως σκέψη για το προσεχές καλοκαίρι.

Το τελευταίο διάστημα είχε δημιουργηθεί σύγχυση γύρω από το διοικητικό κομμάτι του συλλόγου, με ορισμένα ρεπορτάζ να συνδέουν μια πιθανή αποχώρηση του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από την προεδρία της Παρτίζαν με ανάληψη προεδρικού ρόλου στην ABA League, κάτι που θα άνοιγε υποτίθεται τον δρόμο για επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Η πραγματικότητα, όπως ξεκαθαρίζεται από σερβικές πηγές, είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ABA League, η προεδρία εναλλάσσεται σε συγκεκριμένο κύκλο ανά δύο χρόνια και είναι εκ των προτέρων γνωστό ποια ομάδα έχει τη σειρά της. Για την επόμενη σεζόν, η σειρά ανήκει στην Παρτίζαν, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μιχαΐλοβιτς παραμένει κανονικά στο τιμόνι του συλλόγου, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να έχει και τον ρόλο του προέδρου της λίγκας.

Με βάση αυτό το δεδομένο, οι φήμες περί διοικητικής αλλαγής που θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον του Ομπράντοβιτς δεν ευσταθούν, ενώ από το περιβάλλον της Παρτίζαν δεν προκύπτει καμία ένδειξη επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο σύλλογος έχει ήδη προχωρήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με τον Ζοάν Πενιαρόγια που βρίσκεται σε ενεργό συμβόλαιο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο απίθανη οποιαδήποτε ανατροπή στο συγκεκριμένο timing.

Το χρονικό της ρήξης Ομπράντοβις - Μιχαΐλοβιτς

Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν έφτασε στο σημείο χωρίς επιστροφή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Σέρβος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του μέσα σε ένα κλίμα έντονης πίεσης και εσωτερικών αναταράξεων στον σύλλογο. Τότε, ο Ομπράντοβιτς είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει από τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, να αποχωρήσει από τη θέση του, θεωρώντας ότι η κατάσταση στον οργανισμό είχε ξεφύγει από τον έλεγχο και ότι μια τέτοια αλλαγή θα λειτουργούσε προς όφελος του συλλόγου.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πολυνίκης προπονητής κατέθεσε επίσημα την παραίτησή του. Αρχικά, η διοίκηση της Παρτίζαν φάνηκε να την αποδέχεται, ενώ υπήρξε και δημόσια ευχαριστήρια τοποθέτηση προς το πρόσωπό του από τον πρόεδρο του συλλόγου. Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες η στάση αυτή ανατράπηκε, με τον σύλλογο να ανακοινώνει πως η παραίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, πυροδοτώντας μια πρωτοφανή κατάσταση εσωτερικής κρίσης.

Ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς, σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα εκείνων των ημερών, αποκαλύπτοντας ότι ενημερώθηκε για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απόρριψη της παραίτησής του, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε σε συνάντηση με τα στελέχη του συλλόγου. Όπως σημείωσε, στην αρχή της συνάντησης υπήρξε ομοφωνία ότι δεν επιθυμούσαν την αποχώρησή του, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε πως είχε ήδη λάβει την απόφασή του. «Τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες;» ήταν το ερώτημα που έθεσε δημόσια, αποδίδοντας την αλλαγή στάσης στην έντονη αντίδραση των φιλάθλων, η οποία -όπως παραδέχθηκε- επηρέασε τη συνολική εικόνα της κατάστασης, χωρίς όμως να μεταβάλει τη δική του απόφαση.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός άσκησε ευθέως κριτική στη διοικητική λειτουργία του συλλόγου, κάνοντας λόγο για συνθήκες που δεν ήταν φυσιολογικές. Εστίασε σε ζητήματα οργάνωσης, όπως το γεγονός ότι ο αθλητικός διευθυντής Ζόραν Σάβιτς δεν είχε συμβόλαιο σε κρίσιμο σημείο της σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και σε μεταγραφικές αποφάσεις που -όπως υποστήριξε- δεν ήταν αποκλειστικά δικές του επιλογές.

Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η σχέση του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, φαίνεται πως δοκιμάστηκε έντονα. Από τη μία πλευρά υπήρχε προσπάθεια της διοίκησης να τον μεταπείσει και να τον κρατήσει στον πάγκο, από την άλλη όμως οι διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου και οι χειρισμοί της κρίσης οδήγησαν σε οριστική ρήξη. Μάλιστα, μετά την αποχώρησή του, στη Σερβία υπήρξε και συζήτηση γύρω από διαρροές οικονομικών στοιχείων που αφορούσαν τον ίδιο και τον σύλλογο, με αναφορές σε ποσά συμβολαίων και οφειλές προηγούμενων ετών, τα οποία δεν αποτύπωναν με ακρίβεια τη συνολική εικόνα και δημιούργησαν επιπλέον ένταση γύρω από το πρόσωπό του. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το σκηνικό μέσα στο οποίο «έσπασε» ο δεσμός Ομπράντοβιτς – Παρτίζαν και τουλάχιστον προς το παρόν δεν δείχνει να ξανακολλάει.