Ερυθρός Αστέρας: Πολύ κοντά στον Κρις Τζόουνς σύμφωνα με το Basketnews
Την ομάδα της νέας σεζόν προετοιμάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Basketnews, η ομάδα από τη Σερβία βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κρις Τζόουνς.
Ο έμπειρος γκαρντ που τη σεζόν που διανύουμε, βρίσκεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μια... ανάσα από τους Σέρβους.
Ο 33χρονος θα υπογράψει όπως όλα δείχνουν, συμβόλαιο 1+1 με τον σύλλογο. Φέτος στην ομάδα του Ισραήλ μετρά 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 20 λεπτά ανά αγώνα στην EuroLeague.
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