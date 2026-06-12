Ερυθρός Αστέρας: Πολύ κοντά στον Κρις Τζόουνς σύμφωνα με το Basketnews

Ερυθρός Αστέρας: Πολύ κοντά στον Κρις Τζόουνς σύμφωνα με το Basketnews

Νίκος Καρφής
Ερυθρός Αστέρας: Πολύ κοντά στον Κρις Τζόουνς σύμφωνα με το Basketnews
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Ο Κρις Τζόουνς βρίσκεται μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

Την ομάδα της νέας σεζόν προετοιμάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Basketnews, η ομάδα από τη Σερβία βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κρις Τζόουνς.

Ο έμπειρος γκαρντ που τη σεζόν που διανύουμε, βρίσκεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μια... ανάσα από τους Σέρβους.

Ο 33χρονος θα υπογράψει όπως όλα δείχνουν, συμβόλαιο 1+1 με τον σύλλογο. Φέτος στην ομάδα του Ισραήλ μετρά 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 20 λεπτά ανά αγώνα στην EuroLeague.

@Photo credits: eurokinissi
     

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