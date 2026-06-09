Ο Μόουζες Ράιτ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις κινήσεις που έχει ήδη αρχίσει να κάνει η Ζάλγκιρις Κάουνας ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Αν και το μέλλον του Αμερικανού σέντερ παραμένει αβέβαιο όσον αφορά την παραμονή του στην Ζάλγκιρις Κάουνας, εκείνος μιλάει κανονικά σαν να αποτελεί μέλος της λιθουανικής ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Λίγο μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Γιουβέντους στο Game 2 των τελικών του Λιθουανικού πρωταθλήματος, ο Μόουζες Ράιτ υποστήριξε ότι θα μπορούσε η ομάδα του Κάουνας να διαθέτει την κορυφαία περιφερειακή γραμμή της EuroLeague εφόσον αποκτηθεί ο Κάρσεν Έντουαρντς δίπλα στον Σέιμπεν Λι.

«Αυτή είναι ένα elite backcourt. Κάρσεν Έντουαρντς, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Μαόντο Λο, Σέιμπεν Λι... Αυτό μπορεί να είναι το κορυφαίο backcourt στην EuroLeague» είπε χαρακτηριστικά και στάθηκε στον Σέιμπεν Λι τον οποίο και γνωρίζει καλά από την κοινή τους (αλλά σύντομη) θητεία στον Ολυμπιακό.

«Σέιμπεν Λι! Αυτός είναι ο άνθρωπός μου! Εξαιρετικός παίκτης, εξαιρετικός πόιντ γκαρντ. Θα είναι μια σπουδαία προσθήκη για τη Ζάλγκιρις» ανέφερε ο Ράιτ, με την Ζάλγκιρις να είναι έτοιμη να κάνει δικούς της (εκτός του Λι), τόσο τον Έντουαρντς όσο και τον Μάριους Γκριγκόνις.