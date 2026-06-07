Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Ντόντα Χολ εξετάζοντας την περίπτωσή του.

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει μπροστά της τις υποχρεώσεις στα playoffs του ισραηλινού πρωταθλήματος, ωστόσο ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Ισραηλινοί έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός παίκτη υψηλού επιπέδου για τη γραμμή των ψηλών. Με τον Ρόμαν Σόρκιν να παραμένει στο ρόστερ, η Μακάμπι αναζητά έναν ακόμη παίκτη για τη θέση «5», ο οποίος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα προσφέρει εμπειρία από την EuroLeague.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτό του Ντόντα Χολ σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5». Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο της ομάδας του Τελ Αβίβ, η οποία παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Παρ' όλα αυτά, οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διάθεση να αποχωριστεί έναν παίκτη που είχε σημαντική συμβολή στη φετινή πορεία του συλλόγου.

Παράλληλα, η Μακάμπι καλείται να υπολογίσει και το πιθανό κόστος αποδέσμευσης του παίκτη, εφόσον αποφασίσει να κινηθεί πιο αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Ο Χολ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν της EuroLeague με μέσο όρο 6.8 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 9.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ, ενώ πρέπει να το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.