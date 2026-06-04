Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν επικοινώνησε μαζί μου, δεν είπα ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στα σενάρια για τη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως δεν έχει κανείς από την ομάδα με εκείνον.

Την ώρα που το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοένα και συζητείται πολύ έντονα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού στην περίπτωση αποχώρησης του Άταμαν στο τέλος της σεζόν, oι Ισπανοί πριν λίγες μέρες είχαν βάλει στην... εξίσωση τη Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με την «L' Esportiu» , οι Καταλανοί εξετάζουν τον «Ζοτς» ως επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλά είναι κάτι που θα δρομολογηθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο κορυφαίος προπονητής να επιστρέψει στους πάγκους.

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Euroleague μίλησε στο «Gigantes» και ανέφερε πως η Μπάρτσα δεν έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί του.

Αναλυτικά

«Τι πιστεύω για το φερόμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν έχει σχέση με εμένα. Το είχα πει και τον Νοέμβριο και το επαναλαμβάνω τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω κάποια οριστική απόφαση.

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Να περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού. Όταν τελειώσουν, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου και θα δούμε.

Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Δεν είπα τίποτα. Πρέπει να σκεφτώ και να αξιολογήσω τα πάντα πριν αποφασίσω. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρτσελόνα. Είναι σπουδαίος σύλλογος, εξαιρετική πόλη. Θέλουν να κατακτήσουν την Euroleague; Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Κάθε χρόνο υπάρχουν 12 ή 12 ομάδες που το έχουν στόχο».