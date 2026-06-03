Εκεί που η Ρεάλ έδειχνε να αγκαλιάζει τη νίκη προηγούμενη με επτά πόντους λίγο πριν από το τέλος, η Τενερίφη βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει από το πουθενά και με ήρωα τον Χάιμε Φερνάντεθ έφυγε με ένα τεράστιο διπλό (98-97), κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Liga ACB.

Η πρώτη μάχη των Playoffs ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τενερίφη εξελίχθηκε σε πραγματικό... θρίλερ, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν πράξη το break στην εκπνοή επικρατώντας με 97-98 για να πάρουν προβάδισμα στη σειρά.

Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο στο πρωτάθλημα, που κινδυνεύει πλέον από αποκλεισμό από τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Το ματς

Η Τενερίφη μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς πως δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί στον τίτλο του αουτσάιντερ. Με τον Μαρσελίνιο Χουέρτας να οργανώνει εξαιρετικά και να δίνει από νωρίς λύσεις στο σκοράρισμα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-5, ενώ λίγο αργότερα ο Φρίντρικσον και ο Μιλς διαμόρφωσαν το 8-13, εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά της Ρεάλ. Οι Μαδριλένοι αντέδρασαν σταδιακά, βρήκαν σκορ μέσα από τον Γιούρτσεβεν και τον Σισοκό και κατάφεραν να περάσουν μπροστά. Παρά τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Λάιλς, η Ρεάλ έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +5 (26-21).

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ανέβασε ακόμη περισσότερο την έντασή της. Ο Γιούρτσεβεν κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, φτάνοντας γρήγορα τους 10 πόντους, ενώ ένα επιμέρους 12-2 έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (40-28). Η Ρεάλ έμοιαζε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση, όμως η Τενερίφη δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με επιμέρους 16-6 και κατάφεραν να επιστρέψουν άμεσα, μειώνοντας αρχικά στο καλάθι και κλείνοντας το ημίχρονο σε απόσταση αναπνοής (50-48).

Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα. Η Ρεάλ συνέχισε να βρίσκει πολύτιμες λύσεις μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, τα οποία αποτέλεσαν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την άμυνα της Τενερίφης. Ο Ντεκ και ο Φελίς έδωσαν κρίσιμους πόντους στους γηπεδούχους, ενώ ο Μάριο Χεζόνια και ο Τεό Μαλεντόν κράτησαν τη Ρεάλ μπροστά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι έμεναν διαρκώς κοντά και στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά ήταν μόλις τέσσερις πόντοι (75-71).

Jaime Fernández a lo Kyrie Irving🔥



Qué canastón para adelantar a La Laguna Tenerife 😮‍💨#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/pWhDX2RqHm — DAZN España (@DAZN_ES) June 2, 2026

Η τελευταία περίοδος ήταν συγκλονιστική. Ο Χάιμε Φερνάντεθ πήρε φωτιά και με μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην Τενερίφη για το 77-78. Το παιχνίδι βρισκόταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο προβάδισμα. Με περίπου τέσσερα λεπτά να απομένουν, η Τενερίφη προηγήθηκε με 83-84 και έδειχνε έτοιμη να ολοκληρώσει την έκπληξη. Ωστόσο, η Ρεάλ απάντησε με ένα ξέσπασμα και έφτασε μέχρι το 96-89, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε.

Κι όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Η Τενερίφη πραγματοποίησε μία απίθανη αντεπίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ντούρνεκαμπ με τεράστιο τρίποντο μείωσε σε 96-95, ενώ στη συνέχεια ο Λάιλς ευστόχησε μόνο στη μία από τις δύο βολές για το 97-95, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς. Στην επόμενη επίθεση, ο Χάιμε Φερνάντεθ πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο στα πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έδωσε προβάδισμα στην Τενερίφη με 98-97, παγώνοντας το WiZink Center και ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή από το -7.

¡LA LAGUNA TENERIFE @CB1939Canarias SE LLEVA EL PRIMER ASALTO CON ESTE TRIPLAZO DE JAIME FERNÁNDEZ A SEGUNDOS DEL FINAL! 🔥



📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa | @CB1939Canarias pic.twitter.com/TB0WzEI61W — Liga Endesa (@ACBCOM) June 2, 2026

Tα δεκάλεπτα: 26-21, 50-48, 75-71, 97-98