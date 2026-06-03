Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ φέρεται να είναι σε ανοικτή γραμμή με την Μπασκόνια προκειμένου να μετακομίσει στη χώρα των Βάσκων.

Ο Γουίλι (ή Μπίλι) Ερνανγκόμεθ βρίσκεται με το ένα πόδι στην έξοδο της Μπαρτσελόνα και ήδη έχουν κυκλοφορήσει και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ισπανικό «encestando» η Μπασκόνια είναι η ομάδα που έχει ήδη προσεγγίσει τον έμπειρο σέντερ και φέρεται να είναι και σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του.

«Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ ολοκληρώνει αυτόν τον μήνα το τριετές συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα και δεν έχει λάβει πρόταση ανανέωσης. Μένει ελεύθερος, αλλά έχει ήδη βρει τον προορισμό του για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια. Διαφορετικές πηγές κοντά στον παίκτη, καθώς και συμπαίκτες του από το ρόστερ των «μπλαουγκράνα», μας επιβεβαιώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Ο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε φέτος σε 39 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.8 ριμπάουντ ανά 13:32 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 52% στα δίποντα και 66% στις βολές.