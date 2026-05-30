ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το τετ-α-τετ Γκρέι-Νετζήπογλου πριν το τζάμπολ
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:15, live Gazzetta, ERT 2 ΣΠΟΡ) στο Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που θα αγωνιστεί κανονικά ο Δημήτρης Φλιώνης παρά τον χαμό του πατέρα του την Παρασκευή.
Ραϊκουάν Γκρέι και Όμηρος Νετζήπογλου αγωνίστηκαν πέρυσι παρέα στην ΑΕΚ και έφτασαν μέχρι την τρίτη θέση στο Final Four του BCL. Πλέον ο Έλληνας περιφερειακός βρίσκεται στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε και τη Euroleague.
Γκρέι και Νετζήπογλου τα... είπαν σε εξαιρετικό κλίμα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, του δεύτερου ημιτελικού της Stoiximan GBL.
