Οι διαιτητές του Game 2 ΑΕΚ - Ολυμπιακός έγιναν γνωστοί

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό (17:15), την δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα το Game 2 θα σφυρίξουν οι Τσαρούχα, Καρπάνος και Χριστινάκης.

Αναλυτικά:

Σάββατο 30/5

Sunel Arena 17.15 AEK-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Καρπάνος-Χριστινάκης (Ντίνος)